Choque tipo cruce desata caos en Vasconcelos en plena hora pico

Elementos de Cruz Roja y Protección Civil acudieron a la zona para brindar atención médica a una pareja, quienes fueron trasladados al Hospital Sección 50

Dos personas resultaron lesionadas luego de protagonizar un accidente tipo crucero sobre la avenida Vasconcelos en su cruce con Abasolo en San Pedro.

Según testigos, la camioneta Volkswagen modelo T-cross tripulada por Elida Reyna Galván, de 65 años, y Carlos Esquivel Ornelas, de 69 años, circulaba por la calle Abasolo, mientras que el vehículo Nissan Sentra conducido por Verónica Baltazar Casarín, de 44 años, por Vasconcelos cuando ocurrió el percance.

Luego del fuerte golpe, la camioneta quedó volcada sobre unos torniquetes, los cuales atravesaron la unidad.

Rápidamente, elementos de Cruz Roja, Protección Civil estatal y municipal acudieron a la zona para brindar atención médica a la pareja, quienes fueron trasladados al Hospital Sección 50.

Elementos de tránsito de San Pedro aseguraron la zona para el retiro de los vehículos y liberación de la vía