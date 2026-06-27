Choque termina en volcadura y deja a mujer lesionada en Monterrey

Elementos de la Policía Regia también llegaron para realizar los trabajos correspondientes y ayudar en el retiro de ambos autos

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Un aparatoso accidente vial terminó en la volcadura de un automóvil la tarde de este viernes en el cruce de las calles Héroes de Nacozari y José María Michelena, en la colonia Industrial, en Monterrey.

El percance, en el que participaron un Chevrolet Aveo y un Toyota Corolla, quedó captado por cámaras de seguridad de un negocio cercano.

En las imágenes se observa cómo el conductor del Toyota presuntamente se pasa el alto e impacta el costado derecho del Aveo, provocando que este saliera proyectado contra dos vehículos estacionados y terminara semi volcado.

Conductora del Aveo recibió atención médica

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a la conductora del Aveo, identificada como Heide, de 46 años, quien presentó traumatismos en el brazo derecho y la pierna izquierda, además de una herida menor en el labio inferior.

De acuerdo con la corporación, las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que permaneció en el lugar en espera del pase médico de su aseguradora.

El conductor del Toyota Corolla, identificado como Francisco, de 37 años, resultó ileso.

Autoridades realizaron las diligencias correspondientes

Al sitio también arribaron elementos de Movilidad y de la Policía de Monterrey, quienes realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron las maniobras para el retiro de los vehículos involucrados, mientras la circulación permaneció afectada durante varios minutos.