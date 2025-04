Choque sobre el viaducto a Saltillo deja un fallecido

Los hechos ocurrieron en el viaducto que conecta con la autopista Saltillo en la circulación desde la ciudad de Monterrey, todavía dentro del área urbana.

En el lugar un vehículo compacto y una camioneta de transporte de pasajeros se impactaron, provocando la muerte del conductor del vehículo particular y lesiones a los tripulantes de la unidad privada.

Al sitio se desplazaron elementos de Protección Civil de San Pedro y de Santa Catarina confirmando el saldo y acordonando la zona para evitar otro percance.

Debido a esto la circulación en los dos carriles fue cerrada, permitiendo por momentos solo desplazarse sobre el acotamiento.

Debido a la posición final de los vehículos no se pudo determinar una causa del percance, aunque ambos presentaban daños en la parte frontal.

La persona fallecida no fue identificada en el lugar por lo que pasó como "No Nombre no anfiteatro", mientras que los lesionados fueron identificados como Enrique de 59 años y Tomás de 56 este último es el conductor de la unidad perteneciente a una compañía de seguridad privada.

