Choque proyecta vehículo contra tienda en Monterrey

Un automóvil impactó por alcance a otro y terminó contra un establecimiento en la avenida Félix U. Gómez; no se reportaron personas lesionadas

Un accidente vial registrado durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre dejó daños materiales en un establecimiento en un vehículo estacionado, luego de que un automóvil fuera proyectado hacia el inmueble tras un choque por alcance.

El percance ocurrió sobre la avenida Félix U. Gómez, en el cruce con la calle Los Andes, en la colonia Coyoacán, en Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el incidente fue atendido por elementos de la corporación estatal, quienes acudieron al sitio en coordinación con Protección Civil de Monterrey para evaluar la situación.

No se reportaron personas lesionadas

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas. En el accidente también resultó parcialmente dañado un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

El conductor de un taxi Nissan permaneció en el sitio en espera de la intervención de su aseguradora.

El reporte de atención inició a las 5:11 horas y concluyó a las 5:53 horas, una vez que los cuerpos de auxilio descartaron riesgos en la zona.

Policía municipal quedó a cargo

En el operativo participaron la unidad U.07 de Protección Civil de Nuevo León, personal de Protección Civil de Monterrey y la unidad 613 de la Policía de Monterrey.

Tras la valoración de la escena y al no detectarse riesgos, el lugar quedó bajo resguardo de la Policía municipal.

Protección Civil de Nuevo León no reportó mayores afectaciones derivadas del percance.