Choque provoca volcadura en la Autopista al aeropuerto

Tras el arribo, la conductora de una unidad mencionó que se encontraba circulando cuando perdió el control, impactando al otro vehículo

Elementos de Protección Civil Nuevo León se movilizaron luego del reporte de un accidente vial donde participan dos vehículos sobre la autopista al aeropuerto y la caseta Guadalupe en el municipio de Guadalupe.

Tras el arribo, la conductora de una unidad mencionó que se encontraba circulando cuando perdió el control, impactando al otro vehículo, el cual resulta volcado.

Tres personas fueron valoradas tras la volcadura

En el lugar fueron valoradas tres personas por elementos de Cruz Roja identificados como:

-Daniel Julián Amaya, 37 años.

-Verónica Flores, 56 años.

Y Una persona más

Quienes no presentaron lesiones, por lo que no fue necesario su traslado, en el lugar se hicieron cargo las corporaciones correspondientes para el retiro de las unidades.