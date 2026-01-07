Choque provoca fuerte tráfico en Constitución

En la zona, elementos de Tránsito de Monterrey se encuentran facilitando el paso de los vehículo mientras continúan los trabajos

Un fuerte accidente vial que involucró a dos vehículos ocurrió en la avenida Constitución, a la altura del Puente Guadalupe.

Se trató de un choque entre dos automóviles color gris en los cuales viajaban múltiples pasajeros, los cuales se encuentran recibiendo atención médica por parte de elementos de Protección Civil de Nuevo León, Monterrey y Guadalupe.

En la zona, elementos de Tránsito de Monterrey se encuentran facilitando el paso de los vehículo mientras continúan los trabajos.

Información en desarrollo...