Choque provoca fuerte tráfico en Constitución

Por: Jared Villarreal

06 Enero 2026, 14:56

En la zona, elementos de Tránsito de Monterrey se encuentran facilitando el paso de los vehículo mientras continúan los trabajos

Choque provoca fuerte tráfico en Constitución

Un fuerte accidente vial que involucró a dos vehículos ocurrió en la avenida Constitución, a la altura del Puente Guadalupe. 

Se trató de un choque entre dos automóviles color gris en los cuales viajaban múltiples pasajeros, los cuales se encuentran recibiendo atención médica por parte de elementos de Protección Civil de Nuevo León, Monterrey y Guadalupe. 

En la zona, elementos de Tránsito de Monterrey se encuentran facilitando el paso de los vehículo mientras continúan los trabajos.

Información en desarrollo...

