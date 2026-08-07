Choque por alcance termina en volcadura en Guadalupe

El percance vial se registró sobre la avenida Eloy Cavazos, a la altura de la colonia La Tolteca, lo que provocó la movilización de autoridades

El exceso de velocidad presuntamente provocó un choque por alcance que derivó en una volcadura sobre la avenida Eloy Cavazos, a la altura de la colonia La Tolteca, en el municipio de Guadalupe.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ambos conductores resultaron ilesos.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un Volkswagen Jetta color gris circulaba a exceso de velocidad por los carriles centrales de la avenida cuando impactó por la parte trasera a un automóvil color rojo.

Tras el fuerte golpe, el vehículo rojo fue proyectado, cruzó el camellón central y terminó volcado sobre los carriles laterales de la avenida Eloy Cavazos, poco antes del cruce con la avenida La Tolteca.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Guadalupe y de Protección Civil del Estado, quienes aseguraron el área, brindaron atención a los involucrados y realizaron labores para eliminar riesgos adicionales.

Las autoridades informaron que ambos conductores salieron ilesos, ya que portaban el cinturón de seguridad al momento del percance.

Finalmente, elementos de Tránsito de Guadalupe iniciaron el peritaje para deslindar responsabilidades, mientras se esperaba la llegada de una grúa para retirar los vehículos y liberar la circulación en la zona.