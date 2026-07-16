Choque por alcance entre tres vehículos sobre Carretera Nacional

El conductor de la camioneta Ford Lobo fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica.

Un accidente vial en el que participaron tres vehículos provocó la movilización de cuerpos de auxilio y afectaciones a la circulación durante la noche del martes sobre la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Privada El Uro, al sur de Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 23:38 horas en el cruce de Carretera Nacional y Villa Toledo, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León tras recibir el reporte de un choque múltiple.

De acuerdo con el informe de la corporación, al arribar al sitio los rescatistas localizaron un choque por alcance, en el que uno de los vehículos salió proyectado y terminó impactándose contra el muro de contención del paso elevado.

Entre las unidades involucradas se encuentra un Toyota Prius gris con placas RZV-275-C, conducido por Erik Manuel Treviño, así como una camioneta Ford Lobo negra de cabina y media con placas RF-2098-B. Las autoridades informaron que en el accidente participaron tres vehículos, aunque no se proporcionaron las características de la tercera unidad.

El conductor de la camioneta Ford Lobo fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica. De manera preliminar se informó que sus lesiones no eran de consideración.

Debido a la posición en la que quedaron las unidades involucradas, los cuerpos de auxilio implementaron acciones preventivas para proteger la zona del accidente, ya que los vehículos invadían los carriles laterales de la vialidad, manteniéndose únicamente habilitado el carril central para la circulación.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y personal de Movilidad, quienes realizaron maniobras para controlar el tráfico y retirar las unidades siniestradas.

Las autoridades correspondientes realizarán el peritaje para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.