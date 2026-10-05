Choque por alcance deja tres lesionados sobre av. Bernardo Reyes

Por: Diana Valeria Leyva 04 Octubre 2026, 08:59 Compartir

La conductora del vehículo responsable fue identificada como Brenda, de 41 años, quien se encontraba acompañada de otra mujer

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Un choque por alcance dejó tres personas lesionadas sobre la avenida Bernardo Reyes, en su cruce con la avenida Luis Mora en Monterrey. Estos hechos se registraron alrededor de las 6:40 horas en la colonia Bellavista, cuando un vehículo blanco se impactó contra la parte trasera de un automóvil compacto color vino. De acuerdo con personal de Protección Civil Nuevo León, la conductora del vehículo responsable fue identificada como Brenda, de 41 años, quien se encontraba acompañada de otra mujer. Ambas presentaron dolores en el cuello, por lo que se les brindó atención hospitalaria sin ameritar traslado. Mientras que el automovilista afectado era Fernando, de 46 años de edad. Al lugar acudieron elementos de Movilidad Monterrey y paramédicos de Cruz Roja para realizar las acciones correspondientes.