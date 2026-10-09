Choque por alcance deja cinco lesionados en Monterrey

De manera preliminar, trascendió que los cuatro tripulantes del Tsuru presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol

Un choque por alcance en el que participaron cuatro vehículos dejó como saldo a cinco personas lesionadas, en el municipio de Monterrey.

El accidente fue reportado en el cruce de las avenidas Rodrigo Gómez y Raúl Rangel Frías, en la circulación de norte a sur.

De acuerdo con Protección Civil de Monterrey, en el percance participaron un Nissan Tsuru, un vehículo BYD, un Nissan Versa utilizado como taxi y un MG Grand.

Rescatan a cuatro personas atrapadas en un Tsuru

En el Nissan Tsuru viajaban cuatro personas, quienes quedaron atrapadas debido a los daños ocasionados por el impacto, principalmente en los asientos de la unidad.

Ante esto, elementos de Protección Civil utilizaron equipo de rescate vehicular para liberar a los tripulantes y llevarlos a una zona segura, donde fueron valorados por paramédicos.

Los lesionados fueron identificados como María, de 62 años; Liliana, de 41; Guadalupe, de 87, y Fermín, de 82 años, quien conducía el Tsuru.

De manera preliminar, trascendió que los cuatro tripulantes del Tsuru presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Trasladan a cinco lesionados a hospitales

Los cuatro fueron trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, Hospital 21, para recibir atención médica.

Además, Yair, de 23 años, conductor del vehículo BYD, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital de la localidad.

En tanto, Melquiades, de 49 años, conductor del taxi Nissan Versa, y José, de 54, quien conducía el MG Grand, resultaron ilesos.

Accidente provoca cierre de carriles

Debido al accidente, la circulación en la zona se vio afectada, ya que las unidades de emergencia tuvieron que cerrar los tres carriles.

Una vez que los lesionados fueron trasladados, se habilitó uno de los carriles, mientras que los otros dos permanecieron cerrados en tanto se retiraban los vehículos involucrados.

Con información de Paola Treviño.....