Choque múltiple en Sabinas Hidalgo deja un muerto

El accidente ocurrió sobre la autopista a Laredo con al menos seis vehículos, colapsando la vialidad. Las autoridades buscan a conductor que se dio a la fuga

Un fatal accidente vial dejó como saldo preliminar al menos una persona sin vida, además de severas afectaciones a la circulación sobre la Autopista a Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo.

El percance fue reportado alrededor de las 22:30 horas a la altura del kilómetro 102, en la zona conocida como La Primavera, donde de acuerdo con los primeros reportes habrían participado al menos seis vehículos.

Entre las unidades involucradas se encontraba un autobús de Senda, además de vehículos de carga pesada y automóviles particulares, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales.

En el sitio fue localizada al menos una persona sin signos vitales, mientras que no se descartaba la presencia de más lesionados, por lo que las labores de atención continuaban durante la noche.

Versiones preliminares señalan que uno de los conductores presuntamente involucrados abandonó la escena tras el choque, por lo que ya sería buscado por las autoridades correspondientes.

Debido al siniestro, la circulación permanecía parcialmente afectada en ambos sentidos de la carretera, generando largas filas de vehículos y retrasos para quienes transitaban por la zona.

Elementos de auxilio y personal encargado de la vialidad trabajaban en el retiro de las unidades siniestradas, así como en el levantamiento de indicios para determinar cómo ocurrió el accidente.