Choque múltiple en Gonzalitos deja un motociclista lesionado

El accidente provocó que el tráfico quedara detenido; más tarde, las autoridades decidieron liberar un carril, permitiendo el paso controlado de los carros

Un choque vehicular múltiple registrado sobre la avenida Gonzalitos y Paseo de los Leones, en la colonia Leones, generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales. El percance dejó a un motociclista lesionado, quien fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja antes de ser trasladado al Hospital Universitario para su valoración médica.

El siniestro tuvo lugar en uno de los cruces con mayor flujo vehicular del poniente de Monterrey: Gonzalitos y Paseo de los Leones. En la zona se encontraban elementos de Protección Civil Monterrey y personal de Tránsito, quienes de inmediato desplegaron un operativo para asegurar el área, brindar apoyo y abanderar la zona ante el intenso tráfico que caracteriza a este punto de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, tres unidades resultaron afectadas en el percance vial: un automóvil Honda, una camioneta Chevrolet Cheyenne blanca y una motocicleta. Personal de auxilio colocó material absorbente debajo de uno de los vehículos para controlar posibles derrames de líquidos y evitar riesgos adicionales.

Tráfico afectado por choque en avenida Gonzalitos

El accidente provocó que el tráfico quedara detenido por varios minutos, generando congestión en ambos sentidos. Para agilizar la circulación, las autoridades decidieron liberar un carril, permitiendo el paso controlado de los automóviles mientras se realizaban las labores de atención, limpieza y retiro de las unidades involucradas.

Elementos de Tránsito de Monterrey tomaron conocimiento de los hechos y quedaron a cargo de iniciar el proceso para deslindar responsabilidades. La zona permaneció bajo resguardo mientras se concluían los trabajos de auxilio y se restablecían por completo las condiciones normales de circulación en este importante punto vial.