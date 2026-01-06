Choque múltiple en Garza Sada deja daños materiales

Se registró un accidente vial sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en su cruce con Alfonso Reyes, a la altura del puente vehicular

Se registró un accidente vial sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en su cruce con Alfonso Reyes, a la altura del puente vehicular, donde se vieron involucrados cuatro automóviles.

¿Qué vehículos participaron en el choque?

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron un Chevrolet Aveo, una Ford Ranger, un Nissan March y un Volkswagen Jetta. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

¿Hubo personas atendidas por paramédicos?

Paramédicos valoraron en el lugar a una mujer con dolor cervical; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

¿Qué autoridades acudieron al sitio?

Elementos de Movilidad acudieron al lugar para agilizar la vialidad y evitar congestionamientos, además de quedar a cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.