Choque múltiple deja tres lesionados en Linares

Por: Alejandro García

08 Noviembre 2025, 14:39

Las tres personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas hacia hospitales cercanos a la localidad, para recibir atención médica

Choque múltiple deja tres lesionados en Linares

Un accidente vial registrado en Linares donde participaron dos vehículos y un tráiler dejó como resultado tres personas lesionadas.

El accidente vial se registró en Carretera Nacional, a la altura del municipio de Hualahuises. 

Bomberos de Linares apoyaron a Protección Civil de dicho municipio, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil de Linares así como la policía de Hualahuises. 

Señalaron que las tres personas que resultaron lesionadas fueron atendidas y trasladados hospitales de Linares para su valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos recabaron datos para deslindar la responsabilidad.

