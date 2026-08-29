Choque múltiple deja cuatro lesionados en la carretera a Laredo

Cuatro personas resultaron lesionadas en un choque entre cuatro vehículos sobre la carretera a Laredo, en Ciénega de Flores; una mujer fue hospitalizada.

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Un accidente vial en el que se vieron involucrados cuatro vehículos dejó a cuatro personas lesionadas durante la madrugada de este viernes sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores.

El percance fue reportado alrededor de las 00:35 horas, a la altura del kilómetro 28 de la mencionada carretera, en la colonia Paseo del Roble, donde inicialmente se informó sobre la participación de cinco vehículos.

Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que eran cuatro los vehículos involucrados: una Chevrolet S10, un Nissan Versa, una Chevrolet minivan y un Chevrolet Malibu.

En el lugar ya se encontraban distintas corporaciones de emergencia atendiendo a los participantes del accidente. Los rescatistas valoraron a cuatro personas, quienes presentaban principalmente molestias menores en la zona cervical.

De los lesionados, solamente una mujer de 20 años requirió traslado hospitalario. La joven presentó policontusiones, crisis nerviosa y dolor cervical, por lo que fue llevada al Hospital Metropolitano a bordo de una ambulancia de Protección Civil de Ciénega de Flores.

Debido a que los vehículos quedaron sobre los carriles centrales de la carretera, la circulación resultó afectada, generando tránsito lento principalmente sobre la lateral.

Los cuerpos de auxilio realizaron labores para reducir riesgos derivados de posibles derrames y evitar alguna situación de mayor peligro, mientras las autoridades de seguridad pública tomaban el control de la zona.

La zona quedó bajo resguardo de elementos de Fuerza Civil y Guardia Nacional, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes y de mantener la seguridad vial.

En el operativo participaron Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja, Protección Civil de Ciénega de Flores, Fuerza Civil y Guardia Nacional.