Choque múltiple deja a tres conductores heridos en San Nicolás

El accidente dejó un saldo de al menos tres personas lesionadas, tres camionetas y dos vehículos con severos daños en el frente.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un choque múltiple protagonizado por al menos cinco vehículos dejó un saldo de tres personas lesionadas en San Nicolás.

El percance vial se registró en la avenida Arturo B. de la Garza en su cruce con la calle Pino Suárez en la colonia Centro.

Los primeros informes señalan que un vehículo deportivo que circulaba de sur a norte perdió el control y provocó que uno de los vehículos se cruzara hacia los carriles en sentido contrario, chocando con varias camionetas.

El accidente dejó un saldo de al menos tres personas lesionadas, tres camionetas y dos vehículos con severos daños en el frente.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León para brindar el apoyo necesario y colocaron polvo absorbente para el líquido derramado de los vehículos afectados.

En el lugar se encuentra la movilización de varias grúas para retirar los vehículos chocados, por lo que un solo carril está habilitado hacia la avenida Cristina Larralde.