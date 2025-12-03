Choque múltiple deja 33 lesionados en García

La fuerza de los impactos provocó lesiones en 33 de personas; 10 de ellas fueron trasladadas de emergencia al Hospital 21 del IMSS

Un aparatoso choque múltiple dejó un saldo de 33 personas lesionadas durante la noche de este lunes, luego de que un camión de personal presuntamente perdiera los frenos mientras avanzaba sobre la avenida Heberto Castillo, a la altura del sector Hacienda del Sol, en el municipio de García.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando un camión de transporte de la empresa Settepi colisionó primero contra otro camión de personal y un vehículo particular frente al CCOP de García.

Tras el impacto inicial, la unidad continuó su trayectoria sin poder detenerse y avanzó hacia el semáforo ubicado en el cruce con la avenida Las Villas, donde terminó por embestir a cinco vehículos que esperaban el cambio de luz, en el tramo correspondiente a la colonia Privada Las Villas.

La fuerza de los impactos provocó lesiones en 33 de personas; 10 de ellas fueron trasladadas de emergencia al Hospital 21 del IMSS para recibir atención médica especializada, mientras que 23 permanecieron en evaluación.

Tras el paso de minutos, se informó que en total 19 personas fueron trasladadas a diferentes hospitales para su valoración, debido a que algunos de los lesionados comenzaron a manifestar dolor lumbar, torácico y cervical conforme avanzaba la atención prehospitalaria.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León encabezaron las labores de auxilio y evaluación de riesgos, en coordinación con personal de Protección Civil y Movilidad de García, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron el triage y los traslados correspondientes. Personal de Tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos y mantuvo cierres parciales en la zona mientras se realizaba el retiro de las unidades involucradas.

Las autoridades continúan indagando si la causa principal del accidente fue una falla mecánica en el sistema de frenos del camión de transporte.