Choque múltiple colapsa avenida Colón y deja cuatro lesionados

Un choque múltiple provocado presuntamente por un conductor que circulaba a exceso de velocidad y mantiene colapsada la circulación sobre la avenida Colón

Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este martes sobre la avenida Colón, en el cruce con la calle Villagrán, dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y provocó un severo congestionamiento vial.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad impactó por alcance la parte trasera de una camioneta. Tras el choque inicial, la unidad perdió el control y terminó involucrando a otros vehículos, entre ellos dos taxis, antes de detener su marcha metros más adelante.

Al sitio acudieron paramédicos para brindar atención a las personas involucradas. Dos de los afectados fueron valorados por presentar lesiones, mientras que otras dos personas reportaron molestias menores; sin embargo, ninguna requirió ser trasladada a un hospital.

Elementos de Tránsito de Monterrey realizaron maniobras para retirar las unidades siniestradas y agilizar la circulación, ya que el percance provocó el colapso vial tanto de oriente a poniente sobre la avenida Colón.

Las autoridades informaron que durante los próximos minutos continuarán los trabajos para liberar por completo la circulación y restablecer el flujo vehicular en la zona.