Choque manda camioneta al camellón central en avenida Garza Sada

Tras el impacto, una de las camionetas salió de la zona de circulación y terminó sobre el camellón central, mientras que la otra permaneció en el crucero.

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Un accidente entre dos camionetas Ram provocó que una de ellas terminara sobre el camellón central de la avenida Garza Sada, en el sur de Monterrey, durante la mañana de este miércoles.

El percance ocurrió alrededor de las 9:00 horas en el cruce de Garza Sada y Paseo de los Misterios, en la colonia Ciudad Satélite, donde las dos unidades participaron en un choque tipo crucero.

Tras el impacto, una de las camionetas salió de la zona de circulación y terminó sobre el camellón central, mientras que la otra permaneció en el área del crucero.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey acudieron al sitio para atender el accidente, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

En el lugar permanecieron los conductores de ambas unidades, quienes esperaron el arribo de sus respectivas compañías aseguradoras.

Personal de Tránsito de Monterrey se hizo cargo del accidente y de las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque.