Choque frontal entre dos vehículos afecta Av. Paseo de los Leones

El percance afecta la circulación en dirección del centro de Monterrey hacia la zona poniente, donde permanecen inhabilitados dos carriles.

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Un choque frontal entre dos vehículos particulares dejó a tres personas lesionadas y provocó un amplio congestionamiento vial sobre la avenida Paseo de los Leones, en el sector Cumbres de Monterrey, durante la mañana de este viernes.

De manera preliminar, se indicó que el conductor de un SEAT Ibiza azul, identificado como Alberto de 20 años, presuntamente se habría quedado dormido al volante, lo que habría provocado que invadiera el carril contrario y chocara de frente contra un Mazda.

El accidente ocurrió en el cruce con la calle Del Pico, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Movilidad para atender la emergencia.

El conductor del Mazda, Miguel Velázquez, de 52 años, presentó diversos golpes y sangrado nasal, el cual fue controlado por los paramédicos. En el vehículo también viajaba una menor de 14 años, quien fue valorada en el lugar.

Por su parte, el conductor del Ibiza presentó dolor abdominal tras el impacto. Los tres involucrados fueron valorados por personal de emergencia.

Debido al choque, también se registró un derrame de hidrocarburo sobre la carpeta asfáltica, por lo que los rescatistas realizaron maniobras para reducir los riesgos.

El accidente obligó al cierre parcial de dos carriles de Paseo de los Leones, lo que generó un amplio congestionamiento vial. Ante la reducción de la circulación, numerosos automovilistas tuvieron que utilizar los carriles laterales o avanzar por el único carril que permanecía habilitado, lo que complicó el tránsito en este sector de Monterrey.