Choque frontal entre camiones deja lesionados en la Estanzuela

El accidente se registró cuando un camión de la ruta 5 Estanzuela y otro de la ruta 405 Félix U. Gómez–Estanzuela se impactaron de frente

En menos de 72 horas, nuevamente un camión de la ruta 405 se vio involucrado en un siniestro vial que dejó como saldo a cinco personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando el camión de la ruta 405 Felix U Gomez-Estanzuela, metrobús, se impactó de frente contra un camión de la ruta 5 Estanzuela.

Ambos circulaban sobre la calle Paseo de Pedregal, a la altura de Paseo de la Cima, en la colonia Fomerrey 45, la zona de la Estanzuela, una intersección que conecta tres vialidades.

Tras el fuerte choque, los parabrisas de ambas unidades quedaron completamente destrozados. El fuerte impacto causó que cinco personas quedaran lesionadas entre ellas dos mujeres, de entre 20 a 25 años y una mujer de 60 años, las tres víctimas con lesiones en sus rostros.

“Sí (venía enfrente), del segundo camión. Pues de repente chocó de frente. Me puse nerviosa”, dijo una de las jóvenes cuando estaba siendo atendida por elementos de Protección Civil de Monterrey.

Presuntamente, el conductor del camión de la ruta 405 habría perdido el control del vehículo debido al pavimento mojado por las lluvias que se registraron en la zona.

“Por el agua, estaba mojado aquí y como está la bajada, se le fue”, dijo el chofer que sustituyó al chofer que causó presuntamente el choque de la ruta 405 para retirar la unidad.

Además, se trata de una calle con una inclinación muy pronunciada y de vialidades angostas donde, debido a los vehículos estacionados a ambos lados, no existe el espacio suficiente para el paso simultáneo de dos camiones de gran tamaño.

A la vez, un vecino del sector resultó afectado, luego de que la unidad de la ruta 5 impactara dos vehículos que se encontraban estacionados, provocándoles daños materiales.

“Ahorita los seguros se andan arreglando pero sí quedaron muy dañados los vehículos. Aquí manejan muy recio los camiones, ni frenan ni nada, no tiene precaución ni con los usuarios que van ahí en el camión. Sí (es de bajada y había agua) pero también debes de tener precauciones porque como quiera hay una escuela primaria aquí arribita y se los lleva, imagínate que vaya pasando un niño o alguien que vaya cruzando la calle”, explicó el vecino afectado, Diego. Sus autos se tratan de un auto compacto y una estaquita.

Habitantes del área señalaron que, además de las condiciones físicas de la vialidad, los choferes de transporte público suelen circular sin la debida precaución en este punto, lo que ha generado situaciones de riesgo de manera constante.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron atención prehospitalaria en el sitio, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. También oficiales de Tránsito y de la Policía de Monterrey, quienes dialogaron con los conductores involucrados para deslindar responsabilidades.

Este accidente ocurre apenas 72 horas después de que otro camión de la ruta 405 protagonizara un choque contra tres locales del Mercado Francisco Villa en la colonia Moderna.