Choque frontal en Salinas Victoria deja tres hombres lesionados

Dos vehículos particulares chocaron en el camino a Rancho Viejo; uno de los heridos fue trasladado grave al Hospital Universitario

Un choque frontal entre dos vehículos particulares dejó a tres hombres lesionados la mañana de este domingo 1 de noviembre, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

El accidente fue reportado en el cruce del camino a Rancho Viejo y la carretera a Mamulique, donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con corporaciones municipales.

Uno de los lesionados fue reportado grave

De acuerdo con el informe de Protección Civil estatal, al llegar al sitio los elementos encontraron que personal de Protección Civil de Salinas Victoria ya había realizado el traslado de tres personas, aparentemente hombres.

Dos de los lesionados fueron llevados al Hospital de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El reporte no especificó el tipo de lesiones que presentaban.

El tercer afectado fue trasladado al Hospital Universitario debido a que presentaba lesiones de gravedad, aunque tampoco se detalló la naturaleza de estas.