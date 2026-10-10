Choque frontal en Dr. Arroyo deja un muerto y dos lesionados

De acuerdo con el chofer de uno de los autos involucrados, intentó rebasar al auto de enfrente y perdió el control de su camioneta

En un choque frontal registrado en la carretera Matehuala-Doctor Arroyo, el saldo fue una persona muerta y dos más que resultaron lesionadas.

De acuerdo al parte preliminar, las autoridades señalaron que el accidente se registró en la carretera Matehuala en dirección a Doctor Arroyo, en el kilómetro 24, a la altura de la comunidad San Gregorio en Doctor Arroyo.

De acuerdo a declaraciones del conductor de la camioneta Ford tipo Lobo en color blanca de una empresa particular, señaló que manejaba el vehículo y, al circular por el kilómetro 26 en la carretera Matehuala a la altura del Ejido San Gregorio, presuntamente circulaba a 100 km por hora y observa que en sentido contrario venía una camioneta tipo Mazda en color oscura.

Indicó el chofer y trabajador de la empresa que pretendía evadir al vehículo que circulaba frente a su camioneta, lo que ocasiona que pierda el control de su unidad y ambos vehículos chocaron de frente.

En el accidente perdió la vida un hombre identificado como Miguel Ángel Saldaña Martínez, de 24 años de edad.

Entre los heridos se encontraba Alberto Torres López, de 43 años de edad, persona que resultó lesionada y en calidad de detenido para las investigaciones del accidente.

Otro de los lesionados fue identificado como Jesús Alberto Sánchez Gutiérrez, de 35 años de edad.

El conductor de la camioneta Ford Lobo en color blanco señaló que quedó prensado en la camioneta y los cuerpos de emergencia lo rescataron y lo trasladaron al Hospital General en Doctor Arroyo.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, recabaron parte del accidente para deslindar la responsabilidad del choque frontal.