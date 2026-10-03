Choque frontal deja un muerto en la carretera Monterrey-Laredo

Los cuerpos de auxilio realizaron maniobras para liberar a las personas que quedaron atrapadas, entre ellas el copiloto de una de las unidades

Un muerto y dos lesionados fue el saldo de un accidente ocurrido cuando dos vehículos impactaron de manera frontal sobre la Autopista a Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo.

El accidente fue reportado alrededor de las 11 de la noche, a la altura del kilómetro 90, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León que realizaban recorridos por las condiciones de lluvia localizaron los vehículos involucrados.

Rescatistas liberan a personas atrapadas tras el choque

Los cuerpos de auxilio realizaron maniobras para liberar a las personas que quedaron atrapadas, entre ellas el copiloto de una de las unidades.

Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital General de Sabinas Hidalgo para recibir atención médica.

En el sitio, personal del CRUM confirmó el fallecimiento de una persona.

Accidente afecta ambos sentidos de la Autopista a Laredo

Debido al fuerte impacto, una de las camionetas quedó atravesada y afectó ambas circulaciones de la autopista. De manera momentánea se habilitó el paso de vehículos por uno de los costados de la carretera, aunque posteriormente la circulación volvió a ser cerrada mientras las autoridades correspondientes realizaban las diligencias.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, CRUM y Guardia Nacional atendieron el accidente.