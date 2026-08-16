Choque frontal deja jóvenes lesionados al sur de Monterrey

Un choque frontal entre un automóvil y una camioneta dejó a seis jóvenes con lesiones en la colonia Valle Alto, al sur de Monterrey

Un choque frontal entre un automóvil y una camioneta dejó a seis jóvenes con lesiones en la colonia Valle Alto, al sur de Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la carretera Parque Natural La Estanzuela y la avenida Valle Alto, donde participaron un Mustang gris y una Ford Raptor del mismo color.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, dos de los tripulantes fueron reportados en código amarillo y recibieron atención por parte de paramédicos de Cruz Roja. Ambos presentaban múltiples golpes y permanecieron en el sitio en espera de pase médico.

Además, otras cuatro personas fueron reportadas en código verde. Entre ellas, una presentó una herida en el dedo pulgar del pie izquierdo, mientras que otra sufrió laceraciones en el labio superior y la nariz.

El conductor de la camioneta, de 18 años, no presentó lesiones aparentes.

Elementos de Protección Civil Monterrey, Fuerza Civil y Cruz Roja acudieron al lugar, donde también trabajaron para controlar un derrame de hidrocarburos.