Choque frontal deja al menos tres muertos en Cadereyta

En redes sociales, se difundieron diversas imágenes y videos en las que se muestra como dos vehículos protagonizaron un fuerte accidente

La colisión entre un automóvil compacto y una camioneta dejó al menos tres personas sin vida y cuatro heridas sobre la carretera Cadereyta-Allende, durante la tarde de este domingo.

De acuerdo con información preliminar de Protección Civil de Nuevo León, el percance fue reportado alrededor de las 15:00 horas, en el kilómetro 5, a la altura del puente San Bartolo, donde paramédicos y rescatistas arribaron para atender a las víctimas de este accidente.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, y se desconocen las causas que provocaron el accidente entre los vehículos particulares involucrados.

Autoridades estatales y municipales permanecen en la zona para realizar las labores correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.

🚨 Un choque frontal dejó este domingo al menos tres personas sin vida y cuatro lesionadas en la carretera Cadereyta-Allende, en Cadereyta.



El percance se registró en el kilómetro 5, a la altura de San Bartolo, zona a la que paramédicos y rescatistas arribaron para atender a… pic.twitter.com/JCGlAVHZQn — INFO7MTY (@info7mty) October 26, 2025

Con información de Esmeralda Valdez