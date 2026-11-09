Choque frontal contra rotonda deja dos muertos en Montemorelos

Protección Civil de Montemorelos acudió al sitio tras reportar el accidente para confirmar que los dos tripulantes ya no contaban con signos vitales

Dos personas perdieron la vida durante la madrugada de este domingo cuando el automóvil en el que circulaban se impactó de manera frontal contra una rotonda del municipio de Montemorelos.

Esto sucedió en el cruce de las calles José María Parás y Capitán Alonso de León, cuando la camioneta gris en la que viajaban un adulto mayor en compañía de un joven se estrelló contra dicha infraestructura.

Elementos de Protección Civil de Montemorelos acudieron al sitio tras reportar el accidente para confirmar que los dos tripulantes ya no contaban con signos vitales.

Las personas fallecidas fueron identificadas como dos hombres, de 70 y 27 años respectivamente. Se trata de Cristian Martínez Barrientos y Pablo Sánchez Casas, ambos con domicilio en Montemorelos.

De acuerdo a testigos, presuntamente viajaban a exceso de velocidad aunado a la lluvia; chocan contra el muro de la rotonda localizada en Avenida José María Paras y Ballesteros en su cruce con la Avenida Capitán Alonso de León, ambos en el impacto mueren de manera instantánea tras golpearse entre ambos en el interior de la camioneta.

Por este siniestro, también arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Centro Regulador de Urgencias Médicas, así como elementos de Seguridad Pública Municipal y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Autoridades aseguraron la escena para evitar riesgos a pesar de que no se presentaron derrames en el vehículo.

- Con información de Alejandro García -