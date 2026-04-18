Choque estrellamiento, dos extranjeros lesionados en San Nicolás

Los lesionados de origen coreano, fueron atendidos por los socorristas quienes le detectaron golpes en diferentes partes del cuerpo.

Luego de impactar su automóvil contra una camioneta una mujer y su hijo de origen coreano, resultaron lesionados en el municipio de San Nicolás.

Cerca de las 07:15 horas del viernes, unidades de auxilio de Protección Civil de San Nicolás y del Estado, fueron alertado sobre el accidente.

Los paramédicos que llegaron al sitio, localizaron a una mujer y a un menor de edad en el interior de un automóvil Kia en color obscuro.

Los lesionados de origen coreano, fueron atendidos por los socorristas quienes le detectaron golpes en diferentes partes del cuerpo.

Sin embargo, se rehusaron a ser trasladado a un nosocomio.

La conductora fue identificada como Liang Xiaochun, de 38 años y su hijo Cheng Jia Zhang, de 12.

Se desplazaba sobre los carriles de la avenida Cristina Larralde con dirección a Santo Domingo.

Presuntamente al llegar al cruce con la avenida Las Puentes, se impactó contra una camioneta.

Tras el impacto, el automóvil tipo Yaris fue proyectado varios metros y se estrelló contra el muro de contención del puente sobre el arroyo del Topo Chico.

Un carril de circulación de esa arteria se vio afectado, ya que el automóvil quedó sobre la banqueta y parte del carril.