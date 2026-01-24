Choque entre vehículos en Carretera Nacional deja lesionados

El auto negro quedó con el frente a una residencia, mientras que el vehículo blanco quedó destrozado del frente, obstruyendo un carril de circulación.

Una vez más, la carretera nacional es escenario de un accidente vial donde dos conductoras resultaron lesionadas.

Este percance ocurrió a las 09:15 horas del viernes a 500 metros del lugar donde la tarde del jueves un hombre murió, al volcar y estrellar su camioneta contra otro auto.

La mañana del viernes, a la altura del mismo poblado (El Faisán), la velocidad vuelve a ser el común denominador.

Al conducir a exceso de velocidad sobre los carriles de sur a norte, dos conductoras no lograron aminorar la velocidad a tiempo y chocaron por alcance sus vehículos.

Una de ellas a bordo de una camioneta de color blanco y la segunda en un automóvil de color gris.

El fuerte impacto hizo que ambos vehículos quedaran dañados de la parte frontal y atravesados sobre dos de los carriles.

Una oficial de la Policía del municipio de Santiago que mantiene vigilancia a bordo de la unidad 595, exactamente a esa altura de la carretera, fue testigo del percance.

Al ocurrir el choque, solicitó de inmediato el apoyo de las unidades de rescate, cuyos socorristas llegaron en cuestión de minutos.

En el lugar fueron atendidas las dos conductoras, quienes fueron trasladadas al hospital Muguerza Sur, donde quedaron internadas.

La vialidad sobre esa arteria se vio colapsada, formándose una larga fila de vehículos de carga y particulares.

La zona donde ocurrió el choque es de 60 kilómetros por hora, de acuerdo a los señalamientos viales.