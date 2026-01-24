Choque entre vehículo y camión urbano deja conductor atrapado

El presunto vehículo responsable una camioneta Kia Seltos intenta cruzar Colón cuándo es impactado por una unidad de transporte público

Un accidente vial tipo de crucero, se registró en la avenida Cristóbal Colón y la calle Artículo 123 en la colonia industrial en Monterrey.

Tras el impacto inicial, la camioneta fue arrastrada varios metros mientras que el vehículo de pasajeros se proyectó contra un automóvil tipo Matiz que se encontraba debidamente estacionado.

Al lugar arribaron elementos de cruz roja, protección civil y elementos viales de Monterrey quienes aseguraron la zona y socorrieron al conductor de la camioneta identificado como Daniel de 30 años quien se encontraba atrapado.

Una vez liberado, el conductor recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras la valoración, descartaron lesiones de gravedad sin embargo fue trasladado al hospital 21 zona.

Además se les brindó atención a seis pasajeros de la ruta así como al conductor de la unidad identificado como Adrián Coronado de 26 años, descartando lesiones considerables.