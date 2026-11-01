Choque entre tres vehículos deja un muerto en Monterrey

Un accidente vial en el cruce de las avenidas Rodrigo Gómez y Penitenciaría dejó una persona sin vida y dos conductores ilesos

Un accidente vial en el que participaron tres vehículos dejó como saldo una persona sin vida durante la madrugada de este sábado 31 de octubre, en el municipio de Monterrey.

El percance ocurrió en el cruce de las avenidas Aztlán y Rodrigo Gómez, en la colonia Penitenciaría, donde cuerpos de auxilio atendieron el reporte de un choque tipo estrellamiento.

De acuerdo con información preliminar de Protección Civil de Monterrey, al arribar al sitio los elementos confirmaron el accidente y localizaron tres vehículos involucrados. Personal de Cruz Roja informó que el conductor de un Honda Accord negro se encontraba sin signos vitales.

Una persona quedó atrapada en el Honda Accord

En el accidente participaron un Volkswagen Jetta blanco, un Honda Civic blanco y un Honda Accord negro.

Según el reporte de Protección Civil de Nuevo León, uno de los vehículos habría invadido un carril e impactado a las otras dos unidades.

En el interior del Honda Accord fue localizada una persona sin vida que permanecía atrapada, mientras que el conductor de ese automóvil presuntamente se dio a la fuga, de acuerdo con el informe inicial de la corporación estatal.

En una actualización preliminar de Protección Civil de Monterrey se indicó que fueron recabados los datos de dos hombres relacionados con el Honda Accord, identificados como Ian, de 22 años, y Omar, de 18. Sin embargo, ambos refirieron que no recordaban cuántas personas viajaban en el vehículo.

Por esta razón, quedó pendiente precisar el número total de ocupantes y corroborar la identidad de la persona fallecida.

Como media filiación preliminar, se informó que se trata de un hombre que vestía camisa, pantalón y zapatos blancos.

Identifican a los ocupantes de los otros vehículos

En el Volkswagen Jetta blanco viajaban Pedro, de 56 años, quien conducía la unidad, y Cinthia Denisse Góngora Saucedo, de 43 años, como pasajera.

Por otra parte, en el Honda Civic blanco viajaban Jesús, de 28 años, al volante; Gerry, también de 28 años, y Erick, de 27 años. Estos últimos refirieron no presentar lesiones.

El informe de Protección Civil de Nuevo León señaló que los conductores del Civic y del Jetta resultaron ilesos, aunque el conductor de este último fue atendido en el lugar.

Rescatistas atendieron derrame de gasolina

Durante las labores de emergencia, los elementos acordonaron el área y atendieron un derrame de gasolina de aproximadamente cinco metros cuadrados mediante la aplicación de material absorbente, con el objetivo de reducir riesgos.

El personal permaneció a la espera de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias y proceder con la extracción del cuerpo.

De acuerdo con el reporte estatal, elementos municipales quedaron a cargo del sitio y esperaban la intervención de Servicios Periciales para apoyar en el desplazamiento de una puerta del automóvil y facilitar las maniobras.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja, Bomberos Nuevo León, Movilidad Monterrey, Tránsito y Policía.