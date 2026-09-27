Choque entre transporte de personal y dos autos dejan lesionados

Un choque entre un transporte de personal y dos vehículos dejó a dos conductores trasladados a la Clínica 67 del IMSS en Marín

Un accidente vial registrado la noche del sábado en el municipio de Marín, Nuevo León, movilizó a cuerpos de auxilio luego de que un transporte de personal y dos vehículos particulares se vieran involucrados en un choque.

El reporte fue recibido alrededor de las 21:49 horas en la carretera a Miguel Alemán, a la altura del Puente Marín y el río Salinas.

Como resultado del accidente, los conductores de los dos vehículos particulares fueron trasladados a la Clínica 67 del IMSS para recibir valoración médica.

En tanto, siete pasajeros que viajaban en el transporte de personal fueron revisados por personal del municipio. Ninguno presentó lesiones y todos se retiraron posteriormente del sitio.

Trabajan para liberar la vialidad

El percance provocó afectaciones a la circulación en el sentido de sur a norte, por lo que las corporaciones coordinaron acciones para liberar la vialidad y restablecer el tránsito.

Protección Civil informó que, tras la atención del accidente, no se detectaron riesgos de relevancia y las unidades municipales permanecieron a cargo de la zona.

Al sitio acudieron elementos de la Unidad 02 de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Marín, Protección Civil de Pesquería y Policía Municipal.