Choque entre tráileres y una camioneta en carretera de Anáhuac

Paramédicos atendieron en el sitio a un hombre, fue trasladado al Hospital de Sabinas Hidalgo, donde ingresó en estado crítico.

Un aparatoso accidente entre dos tráileres y una camioneta particular dejó a una persona gravemente lesionada la noche del martes sobre la carretera La Gloria-Colombia, en el municipio de Anáhuac.

El percance fue reportado alrededor de las 20:00 horas, a la altura del kilómetro 19, generando una rápida movilización de cuerpos de auxilio hacia esa zona del norte de Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente participaron dos unidades de carga pesada y una camioneta Dodge Ram gris con placas del estado de Texas, Estados Unidos. Debido a la fuerza del impacto, al menos una persona resultó con heridas de consideración.

Paramédicos atendieron en el sitio a un hombre, cuya identidad no había sido confirmada hasta el cierre de esta edición, y tras estabilizarlo de emergencia fue trasladado al Hospital de Sabinas Hidalgo, donde ingresó en estado crítico.

El lesionado presentaba fracturas en ambas piernas, además de un traumatismo craneal severo, lesiones que encendieron la alerta entre los rescatistas debido a la gravedad de su condición.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado datos sobre la identidad de los demás involucrados ni las circunstancias exactas que derivaron en la colisión.

Las primeras indagatorias apuntan a que el fuerte impacto entre las unidades provocó daños considerables sobre la carpeta asfáltica, por lo que la circulación en el área se vio afectada mientras se realizaban labores de auxilio y peritaje.

Elementos de Protección Civil de Anáhuac acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria, mientras que autoridades estatales quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.