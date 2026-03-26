Choque entre tráileres en Santa Catarina deja conductor lesionado

El percance se registró cuando uno de los tractocamiones se impactó por alcance contra otra unidad, generando un estruendo que alertó a automovilistas

Un fuerte accidente entre dos unidades de carga pesada provocó el cierre total del Libramiento Noroeste durante la noche del martes en el municipio de Santa Catarina, dejando como saldo a un joven conductor lesionado y una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

El percance se registró alrededor de las 22:38 horas en el kilómetro 1, en el sector conocido como F40, donde, de acuerdo con los primeros informes, uno de los tractocamiones se impactó por alcance contra otra unidad, generando un estruendo que alertó a automovilistas que transitaban por la zona.

Tras el choque, la cabina de un tractocamión en color blanco quedó severamente dañada, con su conductor, identificado como Juan Moreno, de 19 años, aún en el interior. A pesar de lo aparatoso del impacto, el joven permanecía consciente, aunque con dificultades para salir debido a las deformaciones en la estructura.

Minutos después comenzaron a arribar elementos de rescate, quienes ingresaron a la unidad para estabilizar al lesionado y evaluar la forma más segura de liberarlo. Las maniobras se prolongaron mientras los rescatistas retiraban partes dañadas de la cabina para abrir espacio y evitar agravar posibles lesiones.

Una vez que lograron su extracción, el joven fue trasladado a bordo de una ambulancia a la clínica 21 del IMSS, donde quedó bajo observación médica.

En el accidente también participó un tractocamión en color negro, conducido por una mujer de 34 años, quien resultó ilesa tras el impacto.

Debido al percance, ambos carriles en sentido de norte a sur permanecieron cerrados durante varias horas, ya que además del retiro de las unidades, se registró un derrame sobre la carpeta asfáltica que requirió trabajos de limpieza y control de riesgos.

La escena fue resguardada mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio, en medio de largas filas de vehículos que quedaron varados en la zona.

Al lugar acudieron corporaciones de rescate y seguridad, en tanto que las autoridades federales quedaron a cargo de las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.