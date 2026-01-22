Choque entre tráileres deja un lesionado en la carretera Saltillo

Un accidente entre dos unidades de carga pesada provocó el cierre parcial de la vialidad durante varias horas; uno de los conductores resultó con lesiones

Un accidente vial entre dos tráileres se registró la noche del miércoles 21 de enero de 2026 sobre la carretera Saltillo, a la altura del kilómetro 40, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, dejando como saldo a un conductor con lesiones menores y el cierre parcial de la vialidad durante varias horas.

El reporte inicial se recibió alrededor de las 23:20 horas, cuando se alertó sobre un choque por alcance entre dos unidades de carga pesada. Tras el impacto, uno de los tráileres terminó volcado sobre un dique natural ubicado en la división central de la carretera, lo que generó un importante despliegue de cuerpos de auxilio.

En el lugar, el conductor del camión volcado presentó laceraciones en el hombro izquierdo, por lo que recibió atención prehospitalaria consistente en asepsia y vendaje, permaneciendo en el sitio a la espera de valoración médica. La situación fue controlada cerca de las 00:50 horas, una vez que se descartaron riesgos adicionales para automovilistas.

El vehículo siniestrado corresponde a un camión Isuzu 600, conducido por Alfredo Gzz Manzano, de 47 años, mientras que el segundo tráiler involucrado era una unidad de carga operada por Ángel Fdo Rmz, de 22 años.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del resguardo del área y de las maniobras para retirar las unidades, mientras que personal de Protección Civil Nuevo León y Cruz Roja participó en la atención del incidente.