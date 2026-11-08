Choque entre tráiler y automóvil provoca incendio en Cadereyta

Un tractocamión se incendió tras un choque frontal con un automóvil en Cadereyta; el conductor del vehículo particular fue trasladado al IMSS

Un accidente vial entre un automóvil compacto y un tractocamión provocó un incendio y el cierre de la circulación en el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, durante la jornada de este sábado.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 3 de la carretera Allende-Cadereyta, donde las unidades de emergencia acudieron para atender el choque entre ambos vehículos.

Incendio consume tractocamión tras el impacto

Al llegar al sitio, los cuerpos de auxilio confirmaron que se había registrado una colisión frontal entre el automóvil compacto y el tractocamión.

Como consecuencia del impacto, la unidad de carga comenzó a incendiarse hasta quedar consumida prácticamente en su totalidad por las llamas, mientras que el remolque no presentó daños por fuego.

El conductor del automóvil particular ya había sido trasladado por otras personas para recibir atención médica antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El reporte señala que un hombre de 55 años fue llevado a la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica. No se proporcionaron detalles adicionales sobre la gravedad de sus lesiones.

Debido a las labores de atención del accidente y al incendio, las autoridades reportaron el cierre a la circulación del libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el cruce con la carretera Allende.