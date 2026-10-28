Choque entre tráiler y auto deja una mujer lesionada en Monterrey

La conductora fue valorada por paramédicos y decidió acudir por sus propios medios a un hospital privado tras el percance registrado en la colonia Miravalle

Un choque entre un tráiler y un automóvil compacto movilizó a los cuerpos de auxilio la mañana de este martes en la avenida Antonio L. Rodríguez, en la colonia Miravalle, en Monterrey.

El accidente involucró a un Chevrolet Ónix negro y un tráiler Freightliner blanco, lo que provocó la movilización de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Tras el impacto, el automóvil presentó daños considerables en la parte frontal, mientras que la defensa y otras piezas quedaron desprendidas. La colisión dejó la unidad particular con importantes afectaciones materiales.

En el vehículo viajaba una mujer que fue valorada por los paramédicos en el lugar. Aunque no fue necesario su traslado en ambulancia, indicó que acudiría por sus propios medios a un hospital privado de la localidad para recibir atención médica.

Luego de atender a la afectada, los cuerpos de auxilio realizaron maniobras para eliminar riesgos en la zona. Elementos de Tránsito de Monterrey quedaron a cargo de las diligencias y del retiro de los vehículos involucrados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el choque ni cómo ocurrió el impacto entre ambas unidades. El servicio de emergencia concluyó poco antes del mediodía, de acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León.