Choque entre tractocamión y camioneta termina en volcadura

Por ir a exceso de velocidad, un tractocamión impactó por la parte trasera a una camioneta, la cual terminó volcada, en el municipio de Apodaca.

El percance ocurrió en el cruce de avenida Miguel Alemán y avenida Rogelio González, donde al sitio acudieron cuerpos de auxilio para valorar a los tripulantes de ambas unidades.

De acuerdo con la información preliminar, ninguna de las personas involucradas presentó lesiones de consideración, por lo que rechazaron su traslado a un hospital, permaneciendo en el lugar en espera del pase médico por parte de la aseguradora.

Debido al accidente, un carril de la avenida Miguel Alemán permaneció cerrado en dirección al aeropuerto, mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

En el sitio intervinieron Protección Civil estatal, Protección Civil de Apodaca y elementos de Tránsito municipal, quienes se hicieron cargo del resguardo y el deslinde de responsabilidades.