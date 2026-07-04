Choque entre taxi y camioneta deja dos lesionados en Monterrey

Tras el arribo de la Cruz Roja, ambos lesionados fueron revisados nuevamente. Posteriormente, la aseguradora correspondiente les otorgó pases médicos

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Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente vial registrado durante la noche del jueves 2 de julio en el cruce de las calles Pino Suárez y Matamoros, en el centro de Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 23:17 horas, lo que movilizó a cuerpos de auxilio hasta la zona, donde se confirmó la colisión entre un taxi y una camioneta particular.

Como resultado del impacto, Alma Guadalupe Martínez, de 69 años, quien viajaba en la camioneta, sufrió una herida en la frente, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos.

También fue valorado Darío Alonzo Martínez, conductor de la camioneta, quien presentó malestar físico debido a padecimientos preexistentes de diabetes e hipertensión, por lo que recibió atención médica preventiva en el sitio.

Tras el arribo de personal de la Cruz Roja, ambos lesionados fueron revisados nuevamente. Posteriormente, la aseguradora correspondiente les otorgó pases médicos para continuar con su valoración.

En tanto, Sergio Silva Villarreal, conductor del taxi involucrado en el choque, resultó ileso y no requirió atención médica.

Las unidades participantes fueron un taxi Chevrolet Aveo blanco con amarillo y una camioneta Nissan X-Trail blanca.

Autoridades descartaron derrame de hidrocarburos o riesgos adicionales en la zona. Personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo de las investigaciones y del deslinde de responsabilidades.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja y rescatistas del Grupo Nacional de Emergencias.