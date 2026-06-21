Choque entre taxi y camioneta deja a mujer lesionada en Monterrey

Tras el fuerte golpe, los ocupantes de la camioneta se llevaron un gran susto, por lo que testigos dieron aviso inmediato a los cuerpos de auxilio.

Una mujer resultó lesionada tras verse involucrada en un accidente vial entre un taxi y una camioneta registrado durante las primeras horas de este jueves en calles de la colonia Villa Dorada, en Monterrey.

Accidente ocurrió en cruce de Villa Dorada

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Las Palmas y la calle San Juan de los Lagos, donde, de acuerdo con los primeros reportes, ambos vehículos circulaban por la zona cuando sobrevino la colisión.

Presuntamente, al momento en que una camioneta en la que viajaban cuatro personas intentaba incorporarse hacia la calle San Juan de los Lagos, el conductor del taxi no habría cedido el paso, provocando que impactara de manera lateral a la unidad.

Protección Civil atendió a los involucrados

Tras el fuerte golpe, los ocupantes de la camioneta se llevaron un gran susto, por lo que testigos dieron aviso inmediato a los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los involucrados. Durante la valoración, una mujer que viajaba en la camioneta refirió dolor en el cuello, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos.

A pesar de las molestias y los golpes sufridos, se informó que la lesionada no presentaba heridas de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El accidente generó afectaciones momentáneas en la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas. Agentes de tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.