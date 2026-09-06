Choque entre taxi y camión de ruta deja dos personas lesionadas

El choque de la Ruta 13 con un vehículo de alquiler dejó dos trasladados al IMSS y daños a la fachada de una vivienda del sector.

Un accidente entre un taxi y un camión urbano de la Ruta 13 provocó afectaciones en la zona Centro de Monterrey, además de daños en las fachadas de algunos domicilios.

El percance ocurrió en el cruce de Isaac Garza y Juan Álvarez, donde participaron un Nissan March, utilizado como taxi, y el camión de la Ruta 13. Tras el impacto, una de las viviendas del sector presentó daños estructurales y quedó sin energía eléctrica.

Paramédicos valoraron a las personas involucradas y, aunque no se reportaron lesiones de consideración, dos pasajeros del taxi fueron trasladados para recibir una revisión médica en el Hospital General de Zona número 21 del IMSS; los lesionados fueron identificados como Abril, de 12 años, y Edgar, de 38.

En el camión viajaba además un hombre identificado como David, de 42 años, quien resultó sin lesiones.

El taxi era conducido por un hombre identificado como Juan, mientras que el operador de la unidad urbana fue identificado como Víctor Manuel Medina, de 22 años.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León, Movilidad de Monterrey y Cruz Roja, quienes atendieron la emergencia y realizaron las labores correspondientes. Hasta el momento, no se han establecido las causas que provocaron el choque.