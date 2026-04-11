Choque entre rutas urbanas deja 5 lesionados en Santa Catarina

Tras el impacto, varios pasajeros resultaron con golpes, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio.

Un accidente vial entre dos unidades del transporte público dejó como saldo cinco pasajeros lesionados la noche del jueves en el municipio de Santa Catarina.

El percance se registró alrededor de las 21:40 horas sobre la avenida Manuel Ordóñez, en su cruce con la calle La Paz, en la colonia Zimix, donde se vieron involucradas unidades de las rutas 155 y 203.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió presuntamente cuando una de las unidades, correspondiente a la ruta 155, impactó por alcance a la otra unidad mientras ambas circulaban por la mencionada arteria.

Tras el impacto, varios pasajeros resultaron con golpes, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil Jaguares y de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados en el lugar, sin que se reportaran personas con heridas de gravedad.

Elementos de tránsito municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la vialidad en la zona mientras se realizaban las labores correspondientes.