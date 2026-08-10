Choque entre rutas deja 16 heridos en el municipio de Juárez

Entre los lesionados del choque de dos camiones urbanos en la colonia Hacienda Santa Lucía, se encuentran al menos siete menores.

El choque entre una unidad de la Ruta 68 contra otra de la R-182 dejó a 16 pasajeros con múltiples golpes sobre la Carretera a Reynosa, en el municipio de Juárez.

Fue a la altura de la colonia Hacienda Santa Lucía, en el sentido de oriente a poniente, que se registró el percance.

De acuerdo con el reporte oficial, el chofer de la R-68 iba distraído al volante e intentó evitar el tráfico lento adentrándose al acceso de una gasolinera para reincorporarse a la avenida metros más adelante.

Sin embargo, al no medir correctamente la velocidad ni la distancia, terminó chocando por alcance la parte trasera del otro camión.

Producto del impacto, 16 personas que viajaban en ambas unidades, -incluidos siete menores de edad-, presentaron lesiones en diversas partes del cuerpo.

Todas requirieron pase médico para su valoración, sin que fuera necesario el traslado de emergencia por las corporaciones de auxilio.

Tanto personal de Protección Civil municipal como estatal se desplegaron para atender a los lesionados, principalmente aplicando vendajes a una niña que presentaba una posible luxación en el hombro izquierdo.