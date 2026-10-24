Choque entre ruta 128 y Kia deja mujer lesionada en Monterrey

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Reforma e Ignacio Vallarta, donde un camión urbano y un vehículo Kia Río colisionaron de manera lateral

Una conductora de 41 años resultó lesionada tras un choque entre su automóvil y un camión urbano de la ruta 128 en un crucero de la zona centro de Monterrey, donde presuntamente ninguno de los dos vehículos habría respetado el derecho de paso.

El accidente se registró alrededor de las 9:00 de la mañana en el cruce de las avenidas Reforma e Ignacio Vallarta, en los límites con la colonia Industrial.

En el percance participaron un automóvil Kia Río, en color gris, conducido por Mirza, de 41 años, y un camión urbano de la ruta 128, operado por Raúl, de 55 años.

Tras la colisión, la conductora del vehículo particular presentó dolor en la clavícula izquierda, por lo que se sospechó de una probable fractura. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y procedieron a inmovilizarla.

Por su parte, el operador del transporte público no presentó lesiones, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Movilidad de Monterrey, así como personal de la Cruz Roja, para atender a la conductora y realizar las diligencias correspondientes.