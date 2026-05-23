Choque entre patrullas de Monterrey deja policías lesionados

La colisión fue de tal magnitud que las patrullas salieron proyectadas; una terminó impactada contra un árbol y restos de ambas unidades quedaron dispersos

Lo que sería una movilización policiaca terminó en un aparatoso accidente en calles del Centro de Monterrey, luego de que dos patrullas municipales chocaran entre sí y dejaran al menos cuatro oficiales lesionados.



El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas en el cruce de Carlos Salazar y Mariano Escobedo, donde el estruendo del impacto despertó y sorprendió a vecinos del sector.



De acuerdo con versiones de testigos, una patrulla Dodge Charger de la Policía de Monterrey circulaba por Carlos Salazar, mientras que una unidad tipo pickup avanzaba por Mariano Escobedo. Presuntamente, una de las unidades se dirigía a una emergencia y habría omitido el alto, desencadenando el fuerte encontronazo.



La colisión fue de tal magnitud que las patrullas salieron proyectadas; una terminó impactada contra un árbol y restos de ambas unidades quedaron dispersos sobre la carpeta asfáltica.

En la caja de la pickup viajaban al menos dos elementos policiacos quienes resultaron con diversos golpes tras la sacudida provocada por el impacto, ademas dos que viajaban la la cabina de ambos vehículos.

Paramédicos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja acudieron rápidamente al sitio para brindar atención a los oficiales lesionados, quienes fueron valorados en el lugar debido a las contusiones sufridas.

El cruce fue acordonado por elementos municipales mientras se realizaban las maniobras y peritajes correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

La escena, marcada por torretas encendidas, unidades dañadas y la movilización de cuerpos de auxilio, llamó la atención de automovilistas y vecinos que observaban las labores de las autoridades en pleno corazón de Monterrey.