Choque entre patrulla y auto deja un lesionado en Monterrey

Un choque entre una patrulla de Monterrey y un Mazda en el Centro dejó a un hombre de 29 años con dolor lumbar; no requirió traslado

Un accidente vial entre una unidad de la Policía de Monterrey y un vehículo particular dejó a un hombre lesionado durante la madrugada de este sábado 17 de octubre, en el cruce de las calles Isaac Garza y Venustiano Carranza, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el percance ocurrió alrededor de las 00:30 horas y la atención concluyó a las 01:08 horas.

Patrulla habría pasado el semáforo en rojo

Al llegar al sitio, los rescatistas encontraron un choque de crucero en el que participaron una camioneta tipo pick-up Dodge Ram, perteneciente a la Policía de Monterrey, y un automóvil Mazda sedán de modelo reciente.

Según el informe de la corporación estatal, la unidad policial habría pasado el semáforo en rojo e impactado al vehículo particular.

Los cuerpos de auxilio valoraron a un hombre de 29 años que viajaba en el automóvil particular. El afectado presentaba lumbalgia, es decir, dolor en la zona baja de la espalda, pero no requirió traslado a un hospital.

En la patrulla viajaban tres elementos policiales, quienes no presentaron lesiones, de acuerdo con el reporte oficial.

Al sitio acudieron una unidad de Protección Civil de Nuevo León, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y agentes de Movilidad para atender el incidente.