Choque entre patrulla de Monterrey y camioneta deja lesionados

Testigos señalaron que la camioneta habría ignorado el semáforo en rojo, mientras el conductor de la Honda Pilot afirmó que tenía luz verde.

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Un choque entre una patrulla de la Policía de Monterrey y una camioneta Honda Pilot dejó a dos personas lesionadas durante la madrugada de este miércoles en la colonia Valle Verde Tercer Sector, en Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y San José, donde ambas unidades colisionaron y quedaron con daños materiales, además de provocar afectaciones a la circulación en la zona.

De acuerdo con testigos, la camioneta presuntamente habría ignorado la luz roja del semáforo; sin embargo, el conductor de la Honda Pilot aseguró que él circulaba con la luz verde. Asimismo, señaló que la patrulla aparentemente no llevaba las luces encendidas al momento del impacto.

Entre los lesionados se encuentra Eric de la Rosa, de 47 años, quien fue atendido en el sitio por elementos del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate, voluntarios y personal de Protección Civil de Monterrey.

El policía que viajaba en la patrulla también resultó lesionado y recibió atención prehospitalaria.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Nuevo León, arribaron al lugar para valorar a los involucrados y determinar si alguno requería ser trasladado a un hospital.

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron en apoyo de su compañero, mientras que los rescatistas y otros voluntarios colaboraron con las labores de auxilio y con el control de la vialidad, que permaneció afectada debido al accidente.

Finalmente, serán los agentes de Tránsito de Monterrey y las respectivas aseguradoras quienes determinen cómo ocurrió el percance y deslinden las responsabilidades correspondientes.