Choque entre motocicletas deja tres lesionados en La Estanzuela

Un choque entre dos motocicletas dejó como saldo tres personas lesionadas durante los primeros minutos de este lunes en la colonia La Estanzuela, al sur del municipio de Monterrey, luego de un aparente impacto a alta velocidad en un cruce vial.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 00:00 horas, cuando una motocicleta en la que viajaba una pareja intentaba incorporarse a la calle Congreso Norte. En ese momento, otra motocicleta que circulaba por el Antiguo Camino a Villa de Santiago los habría embestido, presuntamente a exceso de velocidad y sin luces, provocando una fuerte colisión que lanzó a los tripulantes contra el pavimento.

A consecuencia del impacto, el motociclista que viajaba con su acompañante sufrió una fractura expuesta, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano para recibir atención médica especializada. Su acompañante presentó diversos golpes en distintas partes del cuerpo, mientras que el conductor de la otra motocicleta también resultó con lesiones, aunque de menor consideración.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los tres lesionados, estabilizarlos y valorar la gravedad de sus heridas, mientras la circulación se vio parcialmente afectada durante varios minutos.

El conductor señalado de manera preliminar como presunto responsable del choque fue retenido en el lugar para el deslinde de responsabilidades, quedando el caso a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya investigan las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.