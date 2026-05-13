Choque entre Ecovía y camioneta deja 16 personas lesionadas

El siniestro fue reportado alrededor de las 20:30 horas, luego de que presuntamente el conductor de una camioneta ignorara la luz roja del semáforo

Un aparatoso accidente entre una unidad de la Ecovía y una camioneta dejó como saldo 16 personas lesionadas la noche del lunes, en el cruce de las avenidas Abraham Lincoln y Ruiz Cortines, al norponiente del municipio de Monterrey.

El siniestro fue reportado alrededor de las 20:30 horas, luego de que presuntamente el conductor de una camioneta ignorara la luz roja del semáforo y terminara impactando de manera lateral a la unidad de transporte urbano cuando esta avanzaba por la intersección.

Tras el fuerte encontronazo, pasajeros de la Ecovía y los conductores involucrados resultaron con diversas lesiones, por lo que fue necesaria la movilización de cuerpos de auxilio hacia la zona.

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, CRUM, así como personal de Medical Jonu y del Grupo de Emergencias y Rescate, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados y coordinaron el traslado de seis personas hacia distintos hospitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó un total de 16 personas lesionadas, entre pasajeros y tripulantes de los vehículos involucrados.

El accidente provocó afectaciones a la circulación en el sector, por lo que elementos de Tránsito de Monterrey implementaron un operativo preventivo para agilizar el flujo vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades dañadas.

Las autoridades ya investigan las causas exactas del accidente para deslindar responsabilidades.