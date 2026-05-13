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Choque entre Ecovía y camioneta deja 16 personas lesionadas

Por: Carlos Enríquez

12 Mayo 2026, 21:29

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El siniestro fue reportado alrededor de las 20:30 horas, luego de que presuntamente el conductor de una camioneta ignorara la luz roja del semáforo

Choque entre Ecovía y camioneta deja 16 personas lesionadas

Un aparatoso accidente entre una unidad de la Ecovía y una camioneta dejó como saldo 16 personas lesionadas la noche del lunes, en el cruce de las avenidas Abraham Lincoln y Ruiz Cortines, al norponiente del municipio de Monterrey.

El siniestro fue reportado alrededor de las 20:30 horas, luego de que presuntamente el conductor de una camioneta ignorara la luz roja del semáforo y terminara impactando de manera lateral a la unidad de transporte urbano cuando esta avanzaba por la intersección.

Tras el fuerte encontronazo, pasajeros de la Ecovía y los conductores involucrados resultaron con diversas lesiones, por lo que fue necesaria la movilización de cuerpos de auxilio hacia la zona.

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Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, CRUM, así como personal de Medical Jonu y del Grupo de Emergencias y Rescate, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados y coordinaron el traslado de seis personas hacia distintos hospitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó un total de 16 personas lesionadas, entre pasajeros y tripulantes de los vehículos involucrados.

El accidente provocó afectaciones a la circulación en el sector, por lo que elementos de Tránsito de Monterrey implementaron un operativo preventivo para agilizar el flujo vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades dañadas.

Las autoridades ya investigan las causas exactas del accidente para deslindar responsabilidades.

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