Choque entre Ecovía y camión de personal en Guadalupe

El golpe generó que varios pasajeros resultaran heridos, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia estatales y municipales.

Un choque entre una unidad de la Ecovía y un camión de personal dejó cinco personas lesionadas la noche del martes en el municipio de Guadalupe. El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Parque Industrial San Rafael.

Según los primeros reportes, el conductor del camión de personal habría intentado ganarle el paso al transporte de la Ecovía al cambiar el semáforo en rojo, lo que provocó un impacto lateral entre ambas unidades.

En total, cinco personas fueron atendidas en el lugar. Tres de ellas fueron trasladadas a hospitales: dos mujeres y un hombre, canalizados al Hospital Metropolitano y al Hospital de Zona 21, respectivamente. Otros dos hombres permanecieron en el sitio en espera de una valoración médica adicional.

La unidad de la Ecovía, identificada con el número 153, transportaba a tres de los lesionados, mientras que el camión de personal de la empresa Urrea, registró dos heridos.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe, unidades de Cruz Roja, del CRUM, así como agentes de Tránsito municipal, quienes quedaron a cargo de la vialidad y del peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.